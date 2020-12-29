Фигурантом расследования стал 30-летний житель Петрозаводска.

В Карелии полицейские пресекли изготовление растительного наркотика в столице республики. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным пресс-службы полиции, подозрение пало на 30-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина ранее приобрел специальное оборудование для того, чтобы выращивать запрещенные растения в домашних условиях. Он арендовал для преступной деятельности квартиру в Первомайском районе города.

Представители закона провели обыски в квартире подозреваемого. Оперативники также провели "проверочные закупки" товара и установили каналы сбыта наркотиков. Известно, что фигурант расследования реализовывал запрещенные вещества своим знакомым в розницу и опт. В общей сложности полиция изъяла кусты конопли, более 300 граммов растительного вещества, а также инвентарь для производства и продажи наркотика.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по частям 1 и 3 статьи 228.1 УК РФ.

Полиция раскрыла серию краж дорогого алкоголя и табака в магазинах Ленобласти.

Видео: МВД России