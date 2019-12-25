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Карелия ужесточила правила въезда из-за коронавируса
Сегодня, 15:40
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nastya960

Карелия ужесточила правила въезда из-за коронавируса

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Приехать можно только с отрицательным тестом.

В Карелии внесли очередные изменения в распоряжение о коронавирусных ограничениях. Документ от 24 декабря опубликовали на сайте регионального правительства. Въехать в регион теперь можно только с отрицательным тестом на COVID-19.

Артур Парфенчиков также написал о требованиях к гостям, которые пребывают в Карелию. О своем визите нужно сообщить заранее и также иметь отрицательный тест, который получен не раньше, чем за 2 дня до приезда.

В Петербурге начали выдавать разрешения для зимних кафе в упрощенном порядке.

Фото: pixabay

Теги: карелия, туристы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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