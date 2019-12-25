В Петербурге начали выдавать разрешения для зимних кафе в упрощенном порядке

Подать заявление можно на сайте комитета имущественных отношений через личный кабинет.

В пятницу, 25 декабря, в комитете имущественных отношений сообщили, что порядок получения разрешения для работы зимних террас ресторанам Петербурга будет упрощен и будет таким же, как для работы летних террас.

Подать заявление можно через личный кабинет на сайте комитета. Принятые меры должны поддержать рестораторов во время пандемии коронавируса и новых коронавирусных ограничений в праздники. Отмечается, что разрешения будут выдавать бесплатно онлайн. Предприниматели должны приложить схему границ земельного участка для уличного кафе. Ее нужно сделать в формате Mapinfo (mif, tab). Так, участок под столики должен быть смежным с участком под капитальным заведением общественного питания — рестораном или кафе, а его площадь не должна быть больше площади этого ресторана или кафе.

Ранее мы писали, что петербургский суд проверит законность коронавирусных ограничений Смольного.

Фото: Piter.TV