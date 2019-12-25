  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский суд проверит законность коронавирусных ограничений Смольного
Сегодня, 21:58
172
smirenny

Петербургский суд проверит законность коронавирусных ограничений Смольного

0 0

Депутаты ЗакСа просят суд проверить, не превысила ли администрация полномочий.

В четверг, 24 декабря, Уставной суд Петербурга приступил к рассматриванию дела по иску депутатов Законодательного собрания, суть которого заключалась в просьбе проверить, не превысил ли Смольный своих полномочий в вопросе ограничения свободы граждан.

Депутатов смутила неясность коронавирусного постановления городской администрации в части терминологии, потому что у термина "правила поведения" при ЧС отсутствует нормативное закрепление. Чиновники также указали на неясность полномочий городской администрации, которые позволяют ей устанавливать права и обязанности граждан в период повышенной готовности.

Помимо этого суд рассмотрит,  на каких основаниях горожан привлекают к административной ответственности за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что в Петербурге разрешили ресторанам организовать "зимние кафе".

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирусные ограничения, петербургский суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии