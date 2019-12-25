Петербургский суд проверит законность коронавирусных ограничений Смольного

В четверг, 24 декабря, Уставной суд Петербурга приступил к рассматриванию дела по иску депутатов Законодательного собрания, суть которого заключалась в просьбе проверить, не превысил ли Смольный своих полномочий в вопросе ограничения свободы граждан.
Депутатов смутила неясность коронавирусного постановления городской администрации в части терминологии, потому что у термина "правила поведения" при ЧС отсутствует нормативное закрепление. Чиновники также указали на неясность полномочий городской администрации, которые позволяют ей устанавливать права и обязанности граждан в период повышенной готовности.
Помимо этого суд рассмотрит, на каких основаниях горожан привлекают к административной ответственности за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
Ранее мы писали, что в Петербурге разрешили ресторанам организовать "зимние кафе".
Фото: Piter.TV
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