Петербургский суд проверит законность коронавирусных ограничений Смольного

Депутаты ЗакСа просят суд проверить, не превысила ли администрация полномочий.

В четверг, 24 декабря, Уставной суд Петербурга приступил к рассматриванию дела по иску депутатов Законодательного собрания, суть которого заключалась в просьбе проверить, не превысил ли Смольный своих полномочий в вопросе ограничения свободы граждан.

Депутатов смутила неясность коронавирусного постановления городской администрации в части терминологии, потому что у термина "правила поведения" при ЧС отсутствует нормативное закрепление. Чиновники также указали на неясность полномочий городской администрации, которые позволяют ей устанавливать права и обязанности граждан в период повышенной готовности.

Помимо этого суд рассмотрит, на каких основаниях горожан привлекают к административной ответственности за нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Ранее мы писали, что в Петербурге разрешили ресторанам организовать "зимние кафе".

Фото: Piter.TV