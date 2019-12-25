Рестораторы Петербурга подали 160 заявок на открытие зимних кафе

Более половины заявок уже одобрили.

На данный момент в Смольный подали заявку на открытие зимних веранд у дверей своих заведений 160 предпринимателей. Об этом сообщила "Фонтанка".

Большая часть, а именно 60% заявок, уже одобрена. Зимние веранды появятся на месте летних веранд, как правило отказ получают те, кто согласовывал полноценную летнюю веранду как нестационарный торговый объект. Чиновники отметили, что уточнят правила, которые позволяют использовать обогреватели, так как по положениям городского устройства их нельзя устанавливать в числе уличной мебели, вероятно, что комитет по промышленной политике, инновациям и торговле пойдет навстречу рестораторам.

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Фото: Piter.TV