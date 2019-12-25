Штаб будет работать по 15 января 2021 года.

Новый оперативный штаб по коронавирусу начинает работу в Петербурге – организация получила название "Оперативного штаба по координации деятельности служб в предпраздничные и праздничные дни". Об этом сообщила пресс-служба Смольного 28 декабря.

Состав и регламент работы штаба при имеющемся Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции утвердил губернатор Александр Беглов.

В праздничные и предпраздничные дни участники штаба будут координировать деятельность служб в разных направлениях – работа скорой помощи, медицинская специализированная и высокотехнологичная помощь, диагностика, снабжение лекарствами, обеспечение бесперебойной работы прививочных пунктов и первичная медико-санитарная помощь.

В составе штаба – представители городского правительства, комитетов по здравоохранению, промышленной политике, экономической политике, ГУ МВД по городу и области, Управления Роспотребнадзора по городу, Городской станции скорой медицинской помощи, Западного военного округа, территориального Росздравнадзора по Петербургу и Ленобласти. Штаб возглавил губернатор Петербурга.

Оперативный штаб будет работать с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Губернаторы Петербурга и Нижегородской области обсудили сотрудничество в период пандемии. Компании Северной столицы готовы поставлять продукцию для борьбы с коронавирусом и лекарства в регион России, заявил Александр Беглов.

Фото: Piter.tv