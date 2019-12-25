Петербург поможет Нижегородской области в борьбе с пандемией

Сотрудничество планируется не только в медицинской сфере.

Губернаторы Петербурга и Нижегородской области обсудили сотрудничество в период пандемии. Компании Северной столицы готовы поставлять продукцию для борьбы с коронавирусом и лекарства в регион России, заявил Александр Беглов.

Так, например, в Петербурге биотехнологическая компания "Биокад" уже начала промышленный выпуск вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Перевозить ее планируют в первом квартале 2021-го года.

Также две компании освоили выпуск тест-систем на наличие вируса и антител. Среди инновационных петербургских разработок, востребованных в период пандемии, – мобильный томограф. Его основная задача - быстро распознать легочную недостаточность у людей с подозрением на коронавирус, тем самым, снизив нагрузку на врачей и больницы.

Регионы планируют сотрудничать не только в медицинской сфере.

Фото: Ирина Потехина / VK