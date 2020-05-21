В Петербурге представили мобильный томограф, быстро диагностирующий COVID-19

НИПК "Электрон" разработали специальный модуль, в котором разместили настоящий томографический кабинет. Про безопасность и доступность думали в первую очередь.

Петербургский НИПК "Электрон" разработал новое решение для диагностирования легочных осложнений. За очень короткий срок в 1,5 месяца был разработан и создан первый мобильный "Модуль томографический рентгеновский". Внутри он оснащен современным томографом с 64 срезами, раздевалкой для пациентов и изолированным кабинетом врача.

Его основная задача - быстро распознать легочную недостаточность у людей с подозрением на коронавирус, тем самым, снизив нагрузку на врачей и больницы.

Патология лёгких определяется в первые минуты после проведения снимка и уже регистрируется в виде отчета. Отчет формируется как на месте врачом, так и удаленно. Дамир Маликов, врач-рентгенолог

Основные особенности такого модуля – универсальность и быстрый срок ввода в эксплуатацию. При помощи транспорта его можно доставить в любое медучреждение города. Безопасность врачей и пациентов обеспечивает вентиляция и современная система экспресс-дезинфекции.

Если мы возьмем систему дезинфекции, систему вентиляции, изоляцию зеленой и красной зоны, маршрутизации пациентов, видеонаблюдения, учет для малоподвижных групп, то, по сути, мы сейчас сделали продукт, который не имеет аналогов и, с точки зрения скорости и доступности, что с точки зрения инженерных решений, которые в него заложены. Александр Элисон, генеральный директор НИПК "Электрон"

Заявленная пропускная способность до 12 пациентов в час. Однако врачи озвучивают другие цифры: в среднем на одно обследование тратится 20-30 минут.

Сейчас завод ждет заключения контракта с городом на поставку модулей в медучреждения Петербурга, Ленобласти и других городов нашей страны.

Видео: Piter.TV