Полиция раскрыла серию краж дорогого алкоголя и табака в магазинах Ленобласти

Ворами оказались двое молодых мужчин.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России пресекли деятельность банды воров, обокравших несколько магазинов в Ленобласти. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, интересом злоумышленников был исключительно дорогой алкоголь и сигареты.

Подозреваемых задержали с поличным после очередного преступления 24 декабря: около трех часов ночи воры взломали дверь сетевого супермаркета в деревне Гостилицы Ломоносовского района и похитили товаров на сумму свыше 80 тысяч рублей. Поймали грабителей на машине "Киа" на пересечении автодороги А-120 и улицы Героев Пограничников, при досмотре у 25-летнего и 29-летнего мужчин нашли болторез и топор, с помощью которых воры взламывали двери.

Известно, что мужчины – представители кочевого народа, живущие в Тосненском районе, нигде не работают и ранее судимы за кражи. Полицейские установили, что кочевники причастны еще минимум к восьми аналогичным кражам – жертвами чаще всего становились сетевые магазины в Кировске, Ломоносове, Кингисеппе и Лодейном Поле. Похищенные алкоголь и табак злоумышленники реализовывали в Петербурге. Общий ущерб от краж оценивается в миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все эпизоды воровской деятельности и возможные соучастники мужчин.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге и Карелии задержали банду автоворов, наряжавшихся в парики и резиновые маски.

Видео: пресс-служба ГУ МВД