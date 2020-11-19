В Петербурге и Карелии задержали банду автоворов, наряжавшихся в парики и резиновые маски

Похитители угнали как минимум четыре иномарки.

На днях, 17 ноября, полицейские и сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге и Карелии участников банды, промышлявшей кражами иномарок на территории города и области. Известно, что автоворы угоняли чужие машины, меняя внешность с помощью париков и резиновых масок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Установлено, что банда изменяла идентификационные обозначения похищенных машин для их дальнейшей легализации и перепродажи в других районах России. В ОПГ состояли 38-летний житель Карелии, 35-летний уроженец Якутии и 39-летний уроженец Риги. Житель Карелии, как выяснила полиция, приезжал к подельникам в Петербург и был непосредственно угонщиком. Его соучастники в "костюмах" в это время следили за обстановкой. Похищенные авто после кражи отгоняли в гараж на проспекте Народного Ополчения. Банда причастна как минимум к четырем автокражам, совершенных летом и осенью прошлого года в трех районах Петербурга, по всем фактам возбуждены уголовные дела.

В ходе обысков полиция изъяла похищенный 13 ноября "Киа", различные устройства для взлома машин, парики и маски, две винтовки и пистолет с патронами, документы, регистрационные знаки. Также правоохранители обнаружили около 10 граммов гашиша.

Ранее мы писали, что трое неизвестных избили и ограбили слесаря на улице Политрука Пасечника.

Видео: пресс-служба ГУ МВД