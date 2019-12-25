Трое неизвестных избили и ограбили слесаря на улице Политрука Пасечника

Пострадавшего доставили в больницу с травмами головы.

Вечером 16 ноября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации 22-летнего слесаря ГУП ТЭК с травмами головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, молодого человека избили трое неизвестных возле дома №6 на улице Политрука Пасечника. После этого злоумышленники похитили у потерпевшего куртку и мобильный телефон "Хонор" и скрылись с места преступления. Общий ущерб составил 22 тысячи рублей.

Потерпевшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа.

Потерпевший смог описать преступников. Составлена ориентировка, они объявлены в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что злоумышленник похитил рюкзак с миллионами из авто на парковке в Приморском районе.

Фото: Piter.TV