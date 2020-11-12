Злоумышленник похитил рюкзак с миллионами из авто на парковке в Приморском районе

По подозрению в совершении преступления задержали 48-летнего гражданина.

Мужчина лишился рюкзака с 2 млн рублей, которые находились в его рюкзаке. Злоумышленник украл сумку из автомобиля, когда он находился на парковке на улице Савушкина. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию от 38-летнего петербуржцы поступило 8 ноября. Неизвестный разбил стекло пассажирской двери и вытащил из "Митсубиси" черный рюкзак с деньгами.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Кража". В этот же день подозреваемого задержали. Им оказался 48-летний неработающий гражданин, который раньше уже был судим за кражи.

Полиция устанавливает все факты противоправной деятельности задержанного.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионер потерял полмиллиона рублей, согласившись участвовать в торгах на фондовой бирже.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО