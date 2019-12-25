Пенсионер потерял полмиллиона рублей, согласившись участвовать в торгах на фондовой бирже

Неизвестный аферист убедил мужчину дать ему данные банковской карты.

Вечером 11 ноября в полицию Петербурга обратился 70-летний местный житель. Как стало известно Piter.TV, доверчивый пенсионер лишился крупной суммы денег, согласившись на предложение неизвестного афериста.

Выяснилось, что еще в мае на электронную почту мужчины пришло письмо с предложением стать участником торгов на фондовой бирже, и пенсионер ответил согласием. Тогда неустановленный электронный собеседник убедил пострадавшего предоставить удаленный доступ к его компьютеру и поделиться данными своей банковской карты. После этого со счета пенсионера списали полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Также мы сообщали, что Петербург стал лидером по приросту преступности в России.

Фото: Piter.TV