Петербург стал лидером по приросту преступности в России

В целом по стране выросло количество совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений.

За девять месяцев 2020-го года наибольший прирост преступности зафиксировали в Петербурге, Москве и Новосибирской области. Информация об этом содержится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состоние преступности в России".

Количество зарегистрированных в стране преступлений в период с января по сентябрь составило 1,5 млн. Это почти на 19 тыс. больше, чем за аналогичный период в 2019-м году. Рост преступности наблюдается в 56 субъектах России. 80,2% преступлений приходится на города и поселки городского типа.

Северная столица оказалась в лидерах по росту преступлений: на 6 тыс. больше, чем в прошлом году. В Москве ― на 4,7 тыс., в Новосибирской области ― на 3,8 тыс.

Также есть регионы, где уровень преступности снижается. Среди них ― Пермский край, Иркутская и Челябинская области.

Ранее стали известны самые криминальные районы города. Среди них оказались Калининский, Невский, Выборгский, Приморский и Красносельский районы.

Фото: Piter.TV