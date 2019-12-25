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Петербург стал лидером по приросту преступности в России
Сегодня, 13:58
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Петербург стал лидером по приросту преступности в России

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В целом по стране выросло количество совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений.

За девять месяцев 2020-го года наибольший прирост преступности зафиксировали в Петербурге, Москве и Новосибирской области. Информация об этом содержится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состоние преступности в России". 

Количество зарегистрированных в стране преступлений в период с января по сентябрь составило 1,5 млн. Это почти на 19 тыс. больше, чем за аналогичный период в 2019-м году. Рост преступности наблюдается в 56 субъектах России. 80,2% преступлений приходится на города и поселки городского типа. 

Северная столица оказалась в лидерах по росту преступлений: на 6 тыс. больше, чем в прошлом году. В Москве ― на 4,7 тыс., в Новосибирской области ― на 3,8 тыс. 

Также есть регионы, где уровень преступности снижается. Среди них ― Пермский край, Иркутская и Челябинская области. 

Ранее стали известны самые криминальные районы города. Среди них оказались Калининский, Невский, Выборгский, Приморский и Красносельский районы. 

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, преступность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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