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В Петербурге назвали самые криминальные районы
Сегодня, 14:22
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smirenny

В Петербурге назвали самые криминальные районы

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За девять месяцев произошло 42 818 преступлений. 

Несмотря на свою историю и культурные традиции, Петербург славится и криминальными происшествиями. Так, за последний год в сети город приобрел славу "Расчленинграда". Издание "Невские Новости" опубликовало список самых криминальных районов.

За неполный 2020 год (9 месяцев) в Петербурге произошло уже 42 818 преступлений: большинство из них носит имущественный характер или связаны они с незаконным оборотом наркотиков. Самыми криминальными стали Калининский, Невский, Выборгский, Приморский и Красносельский районы: количество зарегистрированных правонарушений варьируется от 3050 до 4031.  

И еще немного статистики: по статье "Кража" было совершено почти 13 тысяч преступлений; 115 убийств; 35 изнасилований.

Среди благополучных районов оказались Курортный, Колпинский, Петродворцовый и Петроградский районы. В Кронштадском районе произошло 377 преступлений – это минимальное количество среди всех районов.

Ранее мы писали, что пожар в особняке Игеля охватил 200 кв. метров.

Фото: Piter.TV

Теги: криминальные районы, происшествия, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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