Пятеро подозреваемых дают признательные показания.

В Карачаево-Черкесии задержали исламистов, призывавших создать халифат. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Спецслужбы рассказали, что пойманы пять членов экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В ФСБ отметили, что задержанные члены группировки призывали верующих отвергать светские законы, а также институты гражданского общества. Они планировали создать на территории Северного Кавказа теократическое исламское государство.

Изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников пресс-служба ФСБ

Оперативники также нашли у задержанных травматический пистолет и охотничье ружье, переделанные под стрельбу боевыми патронами, пневматику, боеприпасы, холодное оружие. В настоящее время пятеро подозреваемых дают признательные показания.

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу.

Видео: Youtube/The Caucasus Post