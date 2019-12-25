Оперативники нашли пять подпольных мастерских по стране.

ФСБ изъяла у "черных копателей" арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 2 июля. Специалисты обнаружили в пяти подпольных мастерских по стране 77 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 103 кг тротила. Операция по выявлению преступников прошла от Петербурга до Хабаровска.

Из незаконного оборота изъято два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты пресс-служба ФСБ

Оперативники также нашли в мастерских по РФ 13,5 тысяч патронов различного калибра, 365 основных частей и комплектующих оружия.

В ФСБ отметили, что причастными к незаконному сбыту оружия оказались 13 жителей Петербурга и Ленобласти, Кузбасса, Кубани, Красноярского и Хабаровского краев. Они занимались переделкой гражданского оружия в боевое. Эксперты также восстанавливали оружие, полученное в местах сражений времен ВОВ.

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