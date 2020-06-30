Во Владикавказе спецслужбы предотвратили теракт

Гражданин РФ планировал подорвать самодельное устройство у административного здания.

Во Владикавказе предотвратили теракт. Об этом сообщили представители ФСБ России. Спецслужбы рассказали, что член запрещенного на территории РФ террористического "Исламского государства" готовил взрыв. После этого он планировал уехать на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне боевиков.

Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий релиз ФСБ

Спецслужбы добавили, что у подозреваемого обнаружили в тайнике элементы для изготовление самодельной бомбы. Также у него наши переписку с террористами, которые находятся за границей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье за участие в террористической деятельности. В ближайшее время к нему подключат обвинение в покушении на теракт.

Путин объявил призыв запасников на военные сборы.