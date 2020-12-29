За трибуной должна стоять спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В Капитолий вернули украденную во время штурма трибуну. Об этом рассказали журналисты ABC News. В СМИ уточнили, что за пропавшей тумбой обычно стоит спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. На размещенных кадрах видно, что девушка несет тумбу к тому месту, где она обычно установлена. В ответ на вопрос очевидцев "грузчик" ответила, что это действительно "та самая трибуна".

Напомним, что кража трибуны произошла во время штурма американцами здания Капитолия 6 января. Преступником оказался 36-летний Адам Джонсон. Вскоре после пропажи предмета в СМИ появились данные о том, что тумбу заметили среди продающихся предметов на сервисе eBay.

Напомним, что штурм на Капитолий произошел во время акции протеста сторонников президента Дональда Трампа. Многие активисты отказались признавать итоги проведенных в ноябре 2020 года выборов главы государства. По результатам выборов избранным президентом признан Джо Байден. Его инаугурация состоится 20 января. Митинги против признания результатов выборов переросли в столкновения с полицией. На данный момент известно о десятках задержанных и пятерых погибших.

Нэнси Пелоси: импичмент Трампу показывает, что никто в США не выше закона.

Фото:C-SPAN.org