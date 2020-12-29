Нэнси Пелоси: импичмент Трампу показывает, что никто в США не выше закона

Нэнси Пелоси: импичмент Дональду Трампу показывает, что никто в США не выше закона. Об этом спикер Палаты представителей рассказала журналистам во время заседания, посвященному импичменту американского президента. Она уточнила, что подписанный представителями ведомства документ будет перенаправлен в Сенат Конгресса.
Палата сегодня продемонстрировала, что никто не выше закона, даже президент США...С печалью и разбитым сердцем, понимая, что это означает для нашей страны: президент, который довел до восстания, до статьи об импичменте
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США
По мнению американки, Дональд Трамп представляет для государства опасность, а парламентарии дали обещание нации защищать народ и Конституцию.
Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации.
Видео: YT / Washington Post
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