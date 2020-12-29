Нэнси Пелоси: импичмент Трампу показывает, что никто в США не выше закона

Спикер Палаты представителей показала журналистам подписанную резолюцию об импичменте американского президента.

Нэнси Пелоси: импичмент Дональду Трампу показывает, что никто в США не выше закона. Об этом спикер Палаты представителей рассказала журналистам во время заседания, посвященному импичменту американского президента. Она уточнила, что подписанный представителями ведомства документ будет перенаправлен в Сенат Конгресса.

Палата сегодня продемонстрировала, что никто не выше закона, даже президент США...С печалью и разбитым сердцем, понимая, что это означает для нашей страны: президент, который довел до восстания, до статьи об импичменте Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

По мнению американки, Дональд Трамп представляет для государства опасность, а парламентарии дали обещание нации защищать народ и Конституцию.

Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации.

Видео: YT / Washington Post