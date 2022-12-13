В Канаде заявили, что усилят борьбу с иностранным вмешательством в ее дела

Джастин Трюдо рассказал об угрозе от Ирана, Китая и России.

Канадские власти заявили о том, что усилят борьбу с иностранным вмешательством в дела страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом сделал местный премьер-министр Джастин Трюдо. Чиновник пояснил, что Оттава вместе с международными союзниками с Запада займется активизацией противодействия внешним угрозам. В списке авторитарных держав Трюдо назвал Иран, Китай и Россию. Он уверен, что эти государства являются реальным вызовом для демократии и "совершенно неприемлимой вещью".

На протяжении последних лет президент и я много раз говорили об этом. Мы, конечно, продолжим работать вместе с нашими демократическими странами по всему миру, чтобы обезопасить наши демократические институты от иностранного влияния. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Джастин Трюдо пояснил, что Канада стремится быть более открытым демократическим государством, что создает определенную уязвимость для иностранных игроков на геополитической арене. Противодействие властей угрозам происходит как в сфере бизнеса, так и политике, научных исследованиях и интересах граждан.

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Фото и видео: YouTube / CBS News