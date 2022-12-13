Канада объяснила запрет TikTok на служебных смартфонах соображениями безопасности

Джастин Трюдо оценил угрозу, исходящую от социальной сети Китая.

Решение канадского правительства о запрете использования китайской социальной сети TikTok на служебных мобильных устройствах продиктовано соображениями национальной безопасности. Соответствующее заявление глава местного кабинета министров Джастин Трюдо сделал в Оттаве, на пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом. Премьер подчеркнул, что современные технологии могут приносить пользу обществу разными способами, однако они также содействуют распространению дезинформации и сведениям, которые вводят людей в заблуждение. Также опасения властей связаны с доступом властей КНР к информации, которая располагается на правительственных устройствах Канады.

Что касается TikTok... у нас есть сомнения относительно безопасности его использования на служебных правительственных устройствах. Есть опасения относительно его безопасности и защиты личных данных, поэтому мы запретили использование TikTok на правительственных телефонах. Джастин трюдо, премьер-министр Канады

Джастин Трюдо добавил, что уровне правительства требуется защищать граждан на публичных площадках, препятствовать распространению в Интернете ненавистнических высказываний, призывов к насилию.

Трюдо призвал Байдена бескомпромиссно противостоять авторитарным угрозам.

Фото и видео: YouTube / CBS News