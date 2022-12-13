Трюдо призвал Байдена бескомпромиссно противостоять авторитарным угрозам

Премьер Канады выступил в местном парламенте с президентом США Джо Байденом.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал американского президента Джо Байдена бескомпромиссно противостоять как внутренним, так и внешним авторитарным угрозам, исходящими от недемократически стран мира. Он призвал иностранного коллегу проявлять силу и стойкость в своей политике. Об этом местный чиновник сообщил гостю в ходе обращения к законодателям в парламенте Оттавы. Эксперт произнес речь перед тем, как со своим словом к политикам обратился лидер Белого дома.

Мы должны продолжить противостоять авторитарным угрозам как дома, так и за рубежом. Мы должны продолжать защищать то, что является правильным. Сейчас не время идти на компромиссы с нашими ценностями. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

В качестве вызовов, с которыми Канада и США сталкиваются в настоящее время, Джастин Трюдо назвал проведение Россией специальной военной операции на Украине, а также растущее влияние "все более напористого" Китая. Пьемре-министр заверил киевский режим и президента Владимира Зеленского в том, что Оттава продолжит оказывать всестороннюю поддержку Вооруженным силам Украины.

Канада ввела ряд антироссийских санкций.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television