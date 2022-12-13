Под новые ограничения Оттавы попали 129 физических лиц и 63 организаций.

Канада ввела ряд антироссийских санкций. Соответствующее заявление в ходе мероприятия в столице государства сделал местный премьер-министр Джастин Трюдо. Чиновник пояснил, что в качестве военной поддержки киевского режима и Вооруженных сил Украины Оттава дополнительно поставит четыре танка немецкого производства Leopard, а также ремонтно-восстановительное транспортное средство. На текущий момент известно, что Канада вводит западные антироссийские санкции против 129 физических лиц и 63 организаций. Страна прекращает эксперт в РФ определенных химических веществ (химикатов), которые могут применяться для изготовления средств электроники.

Сегодня мы объявляем... включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве артиллерии оружия, используемого на Украине. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Трюдо назвал причинами инфляции в Канаде пандемию и действия России на Украине.

Фото и видео: YouTube / cpac