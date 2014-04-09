Премьер Канады не видит влияния работы правительства над ростом инфляции.

Глава канадского правительства Джастин Трюдо назвал причинами инфляции в стране пандемию коронавирусной инфекции и специальную военную операцию России на Украине, а не действия правительства североамериканского правительства. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед журналистами в Ванкувере. Он напомнил, что многие жители считают, что причинами инфляции являются не внешние факторы, а именно внешняя политика местных чиновников.

Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Премьер-министр Канады также указал на то, что цены на продукты питания и энергетические носители из-за указанных им причин растут и в других странах мира. Напомним, что уровень инфляции в Канаде осенью 2022 года замедлилась с 7,0% до 6,9%, но по-прежнему остается на рекордном за последние 40 лет показателе.

Трюдо заявил об отсутствии вмешательства в выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах.

Фото и видео: YouTube / Global News