Отмечается, что в 2012 году они уже выигрывали похожую сумму.

В Канаде супруги выиграли в лотерее шесть миллионов рублей во второй раз. Об этом сообщает UPI.

По информации портала, супружеская пара из Онтарио поучаствовали в лотерее в декабре 2024 года. Сумма приза составила 69 712 долларов (6 млн рублей - прим.). Отмечается, что в 2012 году они уже выигрывали похожую сумму. Супруги заявили, что потратят призовые деньги на оплату счетов и ремонт ванной комнаты.

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