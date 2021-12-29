В Канаде проходят массовые протесты против ограничений по COVID-19

По всей стране на улицы вышли около 1,5 млн человек.

В столице Канады проходит масштабная акция протеста против COVID-ограничений, которую инициировали канадские дальнобойщики. Об этом сообщает телевизионный канал CBС.

По информации СМИ, в Оттаву прибыли несколько десятков автомобилей и грузовиков, на бортах некоторых из них размещены баннеры с критикой санитарных мер и главы канадского правительства Джастина Трюдо.

Отмечается, что в самой Оттаве на улицу уже вышли несколько сотен тысяч человек, а по всей стране – суммарно около 1,5 миллиона граждан. В настоящее время улицы канадской столицы перекрыты. Многокилометровые пробки из машин выходят за пределы города.

Полиция приведена в режим повышенной готовности, однако на данный момент информации о нарушениях правопорядка не поступала. Собравшиеся граждане утверждают, что их акция протеста носит мирный характер

Источник CBС сообщает, что Джастин Трюдо и его семья в целях безопасности сменили резиденцию.

Поводом для происходящего стали введенные правительством требования для дальнобойщиков, согласно которым они должны при себе иметь документы о вакцинации для пересечения границы Соединенных Штатов и Канады. По мнению граждан, такие меры противоречат Конституции.

Ранее российский врач Александр Мясников заявил, что здоровый и подвижный человек менее подвержен осложнениям после COVID-19.

Видео: The Sun