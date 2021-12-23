В Канаде принесли извинения за награждение в 1987 году эсэсовца Саварина

В Оттаве заметили, что будут поддерживать Украину и дальше.

В Канаде, сотрудники офиса енерал-губернатора Мэри Саймон принесла извинения за награждение в 1987 году эсэсовца Питера Саварина, который во времена Второй мировой войны служил в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина" *нацистская, террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Речь идет о тактическом соединении войск фашистов из Германии, которая набиралось из украинских добровольцев-коллаборационистов. По данным издания местного телеканала CTV, Питер Саварин, а также Ярослав Хунка были в числе примерно двух тысяч бойцов дивизии, которые впоследствии бежали на территорию Канады.

С глубоким сожалением мы признаем, что Питер Саварин был награжден Орденом Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения канадцам за страдания или боль, которые могло причинить это награждение. сотрудница канцелярии Линн Сантер

.Напомним, что в 2017-м году решение о представлении Питера Саварина к награде было отменено в связи с его смертью. Членство в указанном ордене действует только при жизни лауреата. Речь идет о высшей гражданской награде этой страны, учрежденная властями в 1967 году. В США аналогом ордена является Медаль Свободы, которую вручает президент.

Трюдо: извинения Зеленскому за чествование эсэсовца направили по дипканалам.

Фото и видео: CTV