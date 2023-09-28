В Канаде принесли извинения киевского режиму из-за чествования нациста.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо под нажимом местной оппозиции в итоге публично признал, что направил по дипломатическим каналам извинения лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому в связи с чествованием в парламенте 22 сентября украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего во времена Второй мировой войны среди украинских карателей. Глава правительства выступил на очередном заседании законодателей.

Несколько дней назад мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу по дипломатическим каналам. Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Ранее политик ушел от прямого ответа на вопрос об извинениях, заявив, что "за последние несколько дней" канадские власти неоднократно выражали солидарность президенту Украины. Премьер страны проигнорировал просьбы оппозиции принести публичные извинения прямо в парламенте. По словам Джастина Трюдо, вина за чествование в парламенте нациста лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Роте, который 26 сентября принял решение уйти в отставку.

В Канаде расстроены из-за скандала, но на помощи Киеву это не отразится.

Фото и видео: YouTube / National Post