Джастин Трюдо прокомментировал инцидент, произошедший в местном парламенте.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что огорчен ситуацией с чествованием в парламенте его страны украинского нациста, который во времена Второй мировой войны служил в дивизии СС "Галичина" (ззапрещенная в России террористическая, нацистская и экстремистская организация). Однако глава местного правительства дал понять журналистам о том, что этот скандал не повлияет на планы властей Оттавы в дальнейшем поддерживать армию киевского режима.

Чрезвычайно расстраивает то, что произошло, однако спикер (палаты общин Энтони Рота - ред.) уже признал свою ошибку и принес извинения. Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Джастин Трюдо напомнил о последнем пакете помощи, который был выделен на нужды ВСУ лишь на прошедшей неделе.

Представитель Госдепа США заявил, что не знает о приветствии нациста Зеленским.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости