Мэттью Миллер не смог оценить скандал, произошедший в канадском парламенте.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ничего не знают о приветствии 98-летнего нациста лидером киевского режима Владимиром Зеленским в парламенте Канады. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Мэттью Миллер.

В пятницу я был на Генеральной Ассамблее ООН и был занят весь день, и не знаю, о чем вы говорите. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что новостное агентство The Associated Press ранее опубликовало в социальных сетях фотографии, на которых видно, что во время выступления украинского президента Зеленского в парламенте Канады собравшиеся законодатели и общественные деятели поприветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку. Известно, что во время Второй мировой войны мужчина служил в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция" (запрещенная на территории России как экстремистская, нацистская и террористическая организация). Далее бойцу удалось эмигрировать в Канаду.

В Госдепе заявили, что не знают о запрете Такеру Карлсону брать интервью у Путина.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State