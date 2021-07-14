Уточняется вероятная гибель еще одного мужчины.

В Канаде при падении подъемного крана погибли не менее четырех человек. Об этом рассказали журналисты с местного телеканала CBC со ссылкой на правоохранительные органы. Трагедия зафиксирована 13 июля в центре города Килоуна, расположенного в провинции Британская Колумбия.

Рабочие в момент происшествия занимались подготовкой к демонтажу крана. Кроме четырех погибших на строительной площадке также в скором времени может быть подтверждена гибель мужчины, который скончался в соседнем со стройкой здании. На конструкцию упали части подъемного крана. Спасатели до сих пор не могут вытащить тело из-под обломков.

Известно о еще двух пострадавших, которые были госпитализированы, но после - выписаны из больницы. Причины трагедии в Канаде уточняются.

В канадской провинции заявили о гибели 719 человек из-за аномальной жары.

Видео: YouTube / NEWS 1130