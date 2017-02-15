В Канаде подтвердили случай смерти после прививки AstraZeneca

Жертвой стала 57-летняя пациентка в провинции Альберта.

В Канаде подтвердили первый случай смерти после прививки AstraZeneca. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала CTV. По данным СМИ, летальный исход после вакцинирования препаратом шведско-британской компании зарегистрирован в провинции Альберта. Жертвой стала 54-летняя пациентка. Она погибла 27 апреля.

Мы сообщаем об этом так поздно из-за необходимости получения подтверждения информации Дина Хиншоу, главный врач провинции Альберта

Врач напомнила журналистам, что вакцина все еще считается безопасной, так как формирования серьезных осложнений после прививки AstraZeneca маловероятны. Также 27 апреля произошел летальный случай в провинции Квебек. Пациент скончался от образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови. Ранее власти Канады выявили шесть аналогичных случаев у привившихся данным препаратом. После осмотра эти люди были отправлены по домам.

Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине из-за COVID-19.

Фото: Pixabay.com