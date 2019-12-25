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Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине из-за COVID-19
Сегодня, 11:00
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lesjasap

Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине из-за COVID-19

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Миссия Unifier утверждена правительством Оттавы до 2022 года.

Канада приостановила миссию военных инструкторов на Украине из-за вспышки COVID-19 среди персонала. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CBC со ссылкой на собственный источник в Минобороны. В настоящее время не раскрывается число зараженных военнослужащих. Все они находятся на карантине. Этому событию предшествовала торжественная церемония смены командного состава украинской миссии. 

Напомним, что Вооруженные силы Канады обучают солдат и офицеров ВСУ  на Яворовском полигоне в Львовской области с 2015 года. Миссия выполняется в рамках проекта Unifier ("Объединитель"). В ней принимают участие порядка 200 военнослужащих Оттавы. В апреле 2020 года тренировки были остановлены, а большинство инструкторов вернулось в Канаду. На Украине осталось около 60 специалистов, которые занимаются обеспечением порядка в военном лагере. С июня прошлого года обучение возобновилось. Известно, что миссия продлена правительством до 2022 года.

США и Канада договорились модернизировать NORAD.

Фото: Pixabay.com

Теги: unifier, военные инструкторы, канада
Категории: События на Украине, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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вичина афродита
Сегодня 11:41

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