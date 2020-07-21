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В Канаде один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолета

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Крушение борта произошло около озера Торберн.

В Канаде один человек погиб и двое пострадали при крушении вертолета. Об этом сообщили журналисты местного телеканала CTV. Они рассказали, что воздушное судно упало на востоке страны. Правоохранительные органы получили сигнал о крушении борта около озера Торберн, расположенного в 200 километрах от столици провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Сент-Джонса.

На борту вертолета находились три человека. Один из них погиб на месте от травм. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу. В настоящее время эксперты устанавливают причины трагедии.

На Камчатке с вертолета ищут пропавших в Охотском море рыбаков.

Теги: вертолёт, канада, ньюфаундленд, озеро торберн
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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