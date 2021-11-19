Пострадали несколько человек.

В Канаде на военной базе прогремел взрыв. Об этом сообщили журналисты с местного телеканала CTV. По данным источника, пострадавшими считаются не менее двух человек. Инцидент зафиксирован на территории объекта "Комокс" Вооруженных сил Канады", расположенном на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия. Эксперты установили, что имел место взрыв газа в заброшенном помещении казарм. Сейчас в нем проводятся ремонтные работы. Частично постройка обрушилась.

В Ливерпуле около больницы взорвался автомобиль.

Фото и видео: CTV News