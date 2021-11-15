В Ливерпуле около больницы взорвался автомобиль

В Ливерпуле произошел взрыв около больницы. Об этом сообщает телевизионный канал Sky News, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.
По информации правоохранителей, злоумышленники подорвали автомобиль, припаркованный вблизи медицинского учреждения. В результате произошедшего погиб один человек, еще один пострадал.
В рамках расследования полицейские задержали троих мужчин, которые предположительно имеют отношение к взрыву транспортного средства около больницы.
Отметим, что британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт.
Ранее на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв.
Видео: YouTube / Sky News
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