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В Ливерпуле около больницы взорвался автомобиль

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Британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт.

В Ливерпуле произошел взрыв около больницы. Об этом сообщает телевизионный канал Sky News, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.

По информации правоохранителей, злоумышленники подорвали автомобиль, припаркованный вблизи медицинского учреждения. В результате произошедшего погиб один человек, еще один пострадал.

В рамках расследования полицейские задержали троих мужчин, которые предположительно имеют отношение к взрыву транспортного средства около больницы.

Отметим, что британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв.

Видео: YouTube / Sky News

Теги: взрыв автомобиля, ливерпуль
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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