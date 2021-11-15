В Ливерпуле около больницы взорвался автомобиль

Британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт.

В Ливерпуле произошел взрыв около больницы. Об этом сообщает телевизионный канал Sky News, ссылаясь на пресс-службу местной полиции.

По информации правоохранителей, злоумышленники подорвали автомобиль, припаркованный вблизи медицинского учреждения. В результате произошедшего погиб один человек, еще один пострадал.

В рамках расследования полицейские задержали троих мужчин, которые предположительно имеют отношение к взрыву транспортного средства около больницы.

Отметим, что британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв.

Видео: YouTube / Sky News