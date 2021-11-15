На металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв

В результате происшествия пострадал один человек.

На территории металлургического комбината в городе Липецке произошел взрыв. Об этом пишет "РИА Новости".

Информация о происшествии на Новолипецком металлургическом комбинате поступила на пульт экстренных служб в 21:14 по московскому времени. В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли, горение отсутствовало, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Всего в ликвидации последствий происшествия было задействовано 44 человека и 12 единиц специальной техники.

В ходе аварийно-спасательных работ была обнаружена женщина, которая является рабочим на предприятии. Ее извлекли из-под завалов, а затем доставили в медицинское учреждение. Сейчас ее состояние специалисты оценивают как тяжелое.

Следственное управление СК России по Липецкой области проводит проверку по факту возгорания на НЛМК.

Ранее в Подмосковье при взрыве боеприпаса погиб подросток.

Видео: ВК/Регион-48 | Липецк