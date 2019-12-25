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В Подмосковье при взрыве боеприпаса погиб подросток
Сегодня, 12:57
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В Подмосковье при взрыве боеприпаса погиб подросток

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Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

В Подмосковье в результате взрыва боеприпасов погиб 17-летний подросток. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в городе Подольске днем 12 ноября. По версии ведомства, несовершеннолетний погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены.

В настоящее время подмосковная прокуратура проводит проверку. По ее итогам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее автомобиль с ребенком загорелся на парковке в Коми.

Фото: Piter.tv

Теги: взрыв боеприпасов, погиб подросток, подмосковье
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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