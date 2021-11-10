Автомобиль с ребенком загорелся на парковке в Коми

Мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии под присмотром врачей.

В Республике Коми на парковке возле магазина загорелся легковой автомобиль, внутри которого находился трехлетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

Инцидент произошел 9 ноября возле одного из магазинов города Печоры. В результате возгорания внутри транспортного средства получил отравление угарным газом и ожоги мальчик 2018 года рождения. Несовершеннолетний был извлечен из легковушки и госпитализирован.

В пресс-службе республиканского минздрава агентству ТАСС рассказали, что ребенок находится в отделении детской реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По предварительной информации, отец оставил спящего сына в машине на парковке и вышел по делам.

По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета проводят проверку. Следователи намерены установить причины и обстоятельства ЧП и дать им правовую оценку.

Ранее на Урале в яме с водой погибла трехлетняя девочка.

Фото: СУ СКР по Республике Коми

Видео: Telegram / SHOT