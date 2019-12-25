На Урале в яме с водой погибла трехлетняя девочка

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Свердловской области трехлетняя девочка утонула в яме с водой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в городе Нижние Серги 8 ноября. По данным ведомства, несовершеннолетняя находилась на улице без присмотра старших, что стало причиной несчастного случая.

Трёхлетняя девочка, оставленная без присмотра, во дворе одного из частных домов по улице Пушкина в городе Нижние Серги упала в яму с водой и погибла в результате утопления. из сообщения СУ СКР по Свердловской области

По факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России "Причинение смерти по неосторожности". В рамках следственных мероприятий будут выяснены причины и условия, которые привели к трагедии, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов в дальнейшем.

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Фото: СК России