Пропавшего летом в Луге нашли убитым и закопанным в лесу

Полиция задержала подозреваемого в убийстве.

В Луге задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в июле этого года. Подробности Piter.tv стали известны от источника в правоохранительных органах.

В июле в полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своего 33-летнего сына А. В сентябре было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По подозрению в совершении данного преступления 9 ноября был задержан 50-летний индивидуальный предприниматель С. (сбор металла). По версии правоохранителей, С., имея умысел на убийство А. из-за совершенной им ранее кражи металла из пункта приема, пригласил его встретиться в этом самом пункте. С. якобы хотел предложить работу А. Там подозреваемый нанес потерпевшему не менее одного удара металлической трубой по голове. После этого подозреваемый погрузил труп в автомобиль и вывез в лесной массив, где закопал.

Труп пропавшего в июле А. был найден в указанном подозреваемым месте. Тело, частично закопанное в песок, находилось в состоянии сильных гнилостных изменений.

Накануне в Петербурге в коммуналке на Антонова-Овсеенко обнаружили труп жильца.

Фото: pexels