В коммуналке на Антонова-Овсеенко обнаружили труп жильца

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В коммунальной квартире на Антонова-Овсеенко женщина нашла труп соседа. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 8 ноября обратилась женщина, которая сообщила, что обнаружила труп соседа по коммунальной квартире, тело в крови, избит. Полиция обнаружила тело 48-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями области груди, шеи, спины.

По подозрению в совершении данного преступления, "по горячим следам" задержаны 33-летняя Э. и 31-летний Р. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина получил огнестрельное ранение в живот в подвале под Петербургом.

Фото: Piter.TV