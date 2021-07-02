В Канаде аборигены сбросили статуи королев Виктории и Елизаветы II

В Виннипеге начались протесты против колониальной политики.

В Канаде аборигены сбросили статуи королев Виктории (1819-1901) и Елизаветы II. Об этом рассказали журналисты местного телеканала CBC. По данным СМИ, представители коренных народов, а также их сторонники уронили скульптуры монархов в Виннипеге провинции Манитоба. Эти памятники находились около здания ЗакСа.

Архитектурные композиции были размещены чиновниками перед временем, когда страна празднует национальный день. Протестующие против колониальной политики Канады собрались около законодательного органа. Они вылили краску на памятники, а затем использовали веревки для того, чтобы сбросить их с пьедестала. После инцидента правоохранительные органы задержали только одного местного жителя. Он выкрикивал оскорбления против людей, сваливших памятники.

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Видео: YouTube / CityNews