Видео: в Камбодже во время наводнения под мотоциклистами обвалился мост

Двух молодых людей унесло течением в неизвестном направлении.

В провинции Сиемреап (Камбоджа) река во время паводка разрушила мост, по которому ехали два человека на мотоцикле. Инцидент попал на видео.

Это были Кинак Дали и Сок Ванди (Kinak DaLi и Sok Vandy), солдаты 1-й лёгкой пехотной дивизии. Они оба упали в мутную воду, и их унесло сильным течением в неизвестном направлении. Инцидент снял юноша, который снимал в этот момент последствия наводнения.

Пресс-секретарь районного отделения полиции Срок-Панга сообщил местным СМИ, что тела пострадавших пока ещё не найдены. Полиция продолжает искать тела молодых людей. Также искать помогают друзья, родственники парней, а также простые сельские жители.

Жуткие кадры из Бразилии: В марте наводнение в Сан-Паулу унесло 12 жизней.

Видео: YouTube/ Viral Press