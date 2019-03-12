  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:48
174
MShaffter
Код вставки плеера

Жуткие кадры из Бразилии: Наводнение в Сан-Паулу унесло 12 жизней

0 0

В сети опубликованы кадры с затопленных улиц Сан-Паулу, где по дорогам текли бурные реки.

11 марта на Сан-Паулу и его окрестности обрушились сильные ливни, которые унесли не менее 12 жизней.

Ливень начался еще в воскресенье вечером и продолжался более суток. Синоптики предупреждают, что сильные дожди с небольшими перерывами еще будут идти двое суток. Но уже сейчас из-за наводнения погибло не менее 12 человек, в том числе годовалый ребенок.

Разрушены строения, произошли оползни, повалены деревья, а мощные потоки воды смывали автомобили. Люди погибли из-за схода оползней, разрушений, а некоторых просто унесло потоками ливневой воды.

Ранее на Piter.TV видео: Ураган в Германии помешал посадке самолета и забить гол в футболе, из-за застрявшего в снегу мяча.

Видео: YouTube/GoViral

Теги: бразилия, в мире, наводнение, общество, природные катаклизмы, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

Оставить комментарий