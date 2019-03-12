Жуткие кадры из Бразилии: Наводнение в Сан-Паулу унесло 12 жизней

В сети опубликованы кадры с затопленных улиц Сан-Паулу, где по дорогам текли бурные реки.

11 марта на Сан-Паулу и его окрестности обрушились сильные ливни, которые унесли не менее 12 жизней.

Ливень начался еще в воскресенье вечером и продолжался более суток. Синоптики предупреждают, что сильные дожди с небольшими перерывами еще будут идти двое суток. Но уже сейчас из-за наводнения погибло не менее 12 человек, в том числе годовалый ребенок.

Разрушены строения, произошли оползни, повалены деревья, а мощные потоки воды смывали автомобили. Люди погибли из-за схода оползней, разрушений, а некоторых просто унесло потоками ливневой воды.

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Видео: YouTube/GoViral