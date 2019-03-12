Видео из Германии: Сильный снегопад помешал забить мяч в пустые ворота

Во время матча футбольных команд "Ганновер" и "Байер" мяч остановился в сугробе.

В Германии наступление весны отметилось сильной непогодой. Туда пришел ураган "Эдберхард", который сопровождался сильным ветром. Накануне Piter.TV показывал видео экстремальной посадки пассажирского авиалайнера в аэропорту Дюссельдорфа. Но ураган сыграл злую шутку и с игроками футбольной команды "Ганновера".

Во время первого тайма на 32 минуте матча ворота "Байера" оказались без вратаря. Нападающий "Ганновера" не растерялся и направил мяч в совершенно пустые ворота соперника. Но игрок не рассчитал силу удара с поправкой на сильный снегопад, и мяч буквально в сантиметре от ворот остановился в сугробе. Тут уже подлетел вратарь и отправил мяч в игровую зону.

В итоге матч закончился поражением "Ганновера" со счетом 2:3.

Видео:Guardian Football