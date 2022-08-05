Ураган "Эдгар" обойдет Петербург

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что московская стихия обойдет Северную столицу стороной. Об этом 20 июня пишет "Петербургский дневник".
Сегодня на Москву обрушился ураган "Эдгар", ставший также причиной ливней: канализации не справляются, и город заливают потоки воды. На столичные улицы в четверг прольется 36 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме.
По словам специалиста, в Петербург, напротив, приходит сухая погода, а дожди заканчиваются.
Завтра мы еще ждем отдельные кратковременные дожди. Но и они город могут обойти стороной, а зацепить только западную часть Ленобласти. На выходных нас ждут сухие спокойные дни.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
При этом в ГУ МЧС России по Петербургу отметили, что 21 июня ожидается усиление ветра. Его порывы достигнут 15 м/с.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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