Португальская полиция заинтересовалась 10-летним сыном Роналду

Португальская полиция ведет расследование в отношении маленького сына футболиста Криштиану Роналду.
Полиция Португалии начала расследование из-за катания 10-летнего сына Роналду на гидроцикле. Видео с покатушками брата опубликовала его сестра в Instagram. Видео вскоре было удалено, но полиция успела его заметить. Дело в том, что в Португалии можно кататься на гидроцикле после получения специальной лицензии, которая выдается только после совершеннолетия.
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Фото: скриншот видео @elma_oficial
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