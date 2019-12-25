Португальская полиция заинтересовалась 10-летним сыном Роналду

Знаменитого футболиста ждет штраф из-за развлечений сына.

Португальская полиция ведет расследование в отношении маленького сына футболиста Криштиану Роналду.

Полиция Португалии начала расследование из-за катания 10-летнего сына Роналду на гидроцикле. Видео с покатушками брата опубликовала его сестра в Instagram. Видео вскоре было удалено, но полиция успела его заметить. Дело в том, что в Португалии можно кататься на гидроцикле после получения специальной лицензии, которая выдается только после совершеннолетия.

Родителей ожидает штраф в размере от 300 до 3 тысяч евро.

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Фото: скриншот видео @elma_oficial