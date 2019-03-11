Ураган "Эберхард": Сеть облетело видео экстремальной посадки пассажирского авиалайнера в Германии

Ураган "Эберхард" принес человеческие жертвы, разрушения, приостановлено пассажирское сообщение.

В Европе, особенно в Германии, бушует ураган "Эберхард".

В Германии объявлено штормовое предупреждение из-за циклона "Эберхард", который идет от Бельгийской границы на восток страны. Циклон принес с собой многочисленные разрушения, повалены деревья и плохозакрепленные конструкции. Сообщается ор первых жертвах среди населения. В ряде регионов приостановлено железнодорожное сообщение.

Трудно приходится и авиаперевозчикам. Отменяются и задерживаются как международные рейсы, так и внутри страны. Весь мир облетели кадры экстремальной посадки авиалайнера в аэропорту Дюссельдорфа. На опубликованных кадрах видео самолет с пассажирами на борту раскачивает сильными порывами ветра при заходе на посадку. К счастью, экипаж авиалайнера успешно справились с поставленной задачей. Что пережили пассажиры самолета, остается только догадываться.

Видео: YouTube/HvdH-Plane-Spotter